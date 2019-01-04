РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В 2018 году власти городского округа Люберцы для привлечения высококвалифицированных кадров предоставили 73 жилых помещения, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За 2018 год для привлечения квалифицированных кадров в городском округе Люберцы предоставлено 73 жилых помещения: 30 - врачам, 19 - учителям, 24 - сотрудникам правоохранительных органов, прокуратуры и судебной системы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по договорам соцнайма предоставлено 2522 квадратных метра жилья 60 очередникам, выдано 28 квартир детям-сиротам.

«В рамках программы «Жилище» в 2018 году шести молодым семьям выданы свидетельства на получение выплат на общую сумму 6,979 миллиона рублей для приобретения жилья. Многодетным семьям предоставлено 99 земельных участков в Раменском районе», - пояснил Ружицкий.