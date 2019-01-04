РИАМО - 4 янв. Полное затмение Луны смогут наблюдать жители столицы 21 января при ясной погоде, его будет видно в предутренние часы в Европейской части России, условия его видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения, сообщается на сайте Московского планетария.

2019 год подарит пять затмений: три затмения Солнца – 6 января (частное), 2 июля (полное), 26 декабря (кольцеобразное) и два затмения Луны – 21 января (полное) и 17 июля (частное). Кроме полного затмения Солнца, все четыре затмения будут доступными для наблюдений с территории России. Полное затмение Солнца 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

«В январе 2019 года при ясной погоде жители Москвы смогут увидеть утренние соединения Луны, Венеры и Юпитера (3 и 31 января), звездный дождь Квадрантиды (в ночь с 3 на 4 января) и полное затмение Луны (утром 21 января)», - говорится в сообщении.

Полное затмение Луны будет видно в предутренние часы в Европейской части России. Условия его видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения.

Полную фазу в России можно наблюдать, при условии ясной погоды с 07:41 до 08:44 по московскому времени в центральных и северных районах России, на северо-западе Сибири и на северо-восточной части Дальнего Востока.