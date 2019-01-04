РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В Ледовом дворце «Витязь» подмосковного Подольска проведут два сеанса массового катания 5 января, сообщается в группе «Ледовый дворец «Витязь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей округа на один из лучших катков Подмосковья, где посетителей ждет белоснежный лед, прокат коньков, приятная музыка и дружеская атмосфера. Массовые катания будут проводиться 5 января. Продажа билетов начинается с 12:00 в день проведения мероприятия»,- говорится в сообщении.

Максимальное количество человек на катание: семейный час - 120 человек, массовое катание - 220 человек.

В одни руки можно будет взять не более четырех билетов. Дети до семи лет будут допускаться на каток только в сопровождении взрослого с билетом и на коньках, а на семейный час будут допускаться только родители с детьми.

Так, 5 января с 16:00 до 17:00 будет проводиться семейный час катаний, а с 17:30 до 18:30 – массовое катание. Стоимость билетов на семейный час - 250 рублей, на массовые катания: детский билет – 150 рублей, взрослый – 250 рублей, прокат коньков – 150 рублей.

Как провести зиму в Подмосковье>>