РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В минувшем году в городском округе Люберцы из аварийного жилья переехали в новое благоустроенное 144 человека, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году в городском округе Люберцы введено в эксплуатацию 324 тысячи квадратных метров жилья. Расселено 3 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. Переселено 144 человека из аварийного жилья», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в рамках решения проблем обманутых дольщиков завершено строительство ЖК «Грин Сити» - это 606 квартир. Его возведение с 2012 года неоднократно приостанавливалось из-за отсутствия финансирования, были привлечены новые инвесторы.

«Благодаря совместной работе регионального правительства, депутата Госдумы РФ Лидии Антоновой строительство долгостроя было завершено. В марте вручили жителям ключи от долгожданных квартир. В 2019 году планируем завершить строительство ЖК «Заречье» в поселке Малаховка – в нем 99 квартир», - добавил Ружицкий.