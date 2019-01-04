РИАМО - 4 янв. Запуск Московского центрального диаметра (МЦД)-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск позволит горожанам комфортно добираться до подмосковных горнолыжных комплексов, станции будут располагаться возле оживленных частей города и области, и это существенно сэкономит время в пути, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Станции МЦД будут расположены в непосредственной близости к центрам зимних видов спорта: это и станция МЦД-2 «Пенягино», которую планируется открыть к запуску диаметров недалеко от горнолыжного комплекса «Снеж.ком», и станция МЦД-2 «Подольск», которая находится на расстоянии 2 километров от спортивного комплекса «Красная горка», - сказал представитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В поездах городского типа «Иволга», которые будут курсировать по первым двум диаметрам, созданы все условия для того, чтобы комфортно перевозить спортивное снаряжение. Увеличенное расстояние между креслами и более широкие дверные проемы позволят избежать неудобств при поездке с багажом.

Поручни со специальным теплым покрытием обеспечат комфорт поездки в зимний период. Вещи можно разместить на удобных полках, а в течение поездки - зарядить телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Московские центральные диаметры — новый вид транспорта, который объединит формат пригородные электрички и метрополитен. По сути, это будет система наземного метро. В отличие от обычных электричек с конечной остановкой на вокзалах диаметры будут проходить Москву насквозь. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст множество новых вариантов маршрутов в столице и области.

Всего планируется запустить пять диаметров. Первые два (МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск) откроют уже в конце 2019 - начале 2020 года, остальные три - к 2025 году. МЦД будут работать по графику метро - с 05:30 до 01:00. Поезда станут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10–12%.