РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Жители городского округа Люберцы могут жаловаться на несвоевременный вывоз мусора на горячую линию регионального оператора, в свою управляющую компанию, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Если у вас есть вопросы или жалобы по вывозу мусора, звоните по телефону горячей линии оператора: 8-800-511-76-72, обращайтесь в свою УК или оставляйте их под этим постом», - написал Ружицкий на своей официальной странице в Instagram.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года к вывозу бытовых отходов в городском округе Люберцы приступил единый региональный оператор ООО «ЭкоЛайн Воскресенск». Его сбор будет производиться раздельным способом в два контейнера: синий – для сухих отходов, серый - для смешанных.

С 1 по 3 января с территории Воскресенского кластера в Подмосковье региональный оператор вывез 600 КамАзов с мусором. Воскресенский кластер включает в себя: Раменский и Воскресенский районы, городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Егорьевск, Шатура и Рошаль.