РИАМО - 4 янв. Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем художника и скульптора Зураба Церетели, а также отметил его «щедрый и самобытный талант», сообщает Газета.ru.

Зурабу Церетели исполнилось 80 лет. По словам Путина, он обладает «щедрым, самобытным талантом», который помог ему добиться заслуженного признания.

«Отрадно, что и сегодня Вы заняты любимым делом, много и плодотворно трудитесь на общественной ниве, уделяете неустанное внимание наставнической, преподавательской работе», - подчеркнул Путин в поздравлении.

Церетели - советский и российский художник-монументалист, скульптор, педагог, профессор. С 1997 года занимает должность президента Российской академии художеств. Автор более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства.