РИАМО - 4 янв. Все дорожные службы Московской области продолжают обработку дорог противогололедными материалами и очистку проезжей части от последствий снегопада, который продолжается уже третьи сутки, в регионе работает более 2,3 тысячи единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В настоящее время на дорогах работает свыше 2,3 тысячи единиц спецтехники и 3,3 тысячи дорожных рабочих.

«Все дорожные службы, занятые в содержании региональных и муниципальных автодорог, работают в усиленном режиме из-за снегопада. На региональных дорогах задействовано 639 единиц техники и 432 дорожных рабочих. На муниципальные дороги выведено 1,7 тысячи единиц техники и 2,9 тысячи дорожных рабочих. При необходимости будет выведена дополнительная техника», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что также продолжается очистка тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек от снега.

Для зимнего содержания автодорог региона подготовлено свыше 4,6 тысячи дорожных машин и более 1 миллиона тонн противогололедных материалов.

В зависимости от категории дороги и интенсивности движения очистка проезжей части должна проводиться за 3-12 часов после окончания снегопада. Во время снегопада допускается наличие снега на скоростных участках с четырьмя и более полосами движения до 2 сантиметров, на дорогах с двумя и менее полосами движения до 4,5 сантиметров.

О некачественной уборке снега с автодорог можно сообщить на портал «Добродел» и горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры по телефону: 8495-228-19-19.