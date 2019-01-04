РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В подмосковном Подольске разыскивают мужчину, который пропал неделю назад и до настоящего времени не вернулся, сообщила «РИАМО в Подольске» знакомая пропавшего.

«В Подольске 29 декабря 2018 года пропал Анатолий Браниште 1974 года рождения. Всех, кто его видел или знает о его местонахождении прошу отозваться», - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время родственники обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт» и планируют обратиться в полицию.

«Если кто-то его видел, прошу написать в личные сообщения Елене Кочетовой в соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/id65672319», - добавила она.