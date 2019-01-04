РИАМО – 4 янв. В декабре 2018 года средний чек на натуральные меховые изделия уменьшился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 65 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

«Это следует из статистики оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия». Количество покупок за это время возросло на 12%, абсолютное число в компании не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну», - говорится в материале.

В ассортименте магазинов продукции из натурального меха сейчас более 1 тысячи различных наименований товаров - только женских шуб более трех сотен. В декабре больше всего шуб приобрели покупатели в Свердловской, Новосибирской областях, а также в Москве и Подмосковье.

Представитель компании «Платформа ОФД» рассказал, что в секторе дорогих товаров потребительский спрос сместился в сторону более бюджетных моделей. По его словам, средний чек - один из показателей реальных потребностей и возможностей граждан.

«Как правило, здесь действуют одновременно несколько факторов: более существенные скидки от продавца на стандартные модели, обновление ассортимента новыми шубами меньшей себестоимости. Например, другого поставщика меха или фасона с меньшим расходом материала», - сказал представитель компании.