РИАМО - 4 янв. В 2018 году в Москве запустили первый в России проект для людей старшего возраста - «Московское долголетие», меньше чем за год к нему присоединились более 180 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра солицы.

«Московское долголетие» сегодня - это не только кружки, но и занятия в парках, спортивные состязания, модные показы, мастер-классы и рекорды. Несмотря на огромное разнообразие форматов, в которых проводятся мероприятия «Московского долголетия», основа проекта - регулярные занятия, проходящие в каждом районе Москвы. Их можно условно отнести к одному из трех направлений: спорту и здоровому образу жизни, досугу и творчеству, обучению и развитию», - отмечается в сообщении.

Спортивный блок объединяет занятия в залах и на свежем воздухе. Самые популярные из них - общая физическая подготовка, фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба, а также курс «Здорово жить». Слушателям последнего рассказывают о том, как сохранить здоровье в старшем возрасте, а также как распознавать и предупреждать заболевания.

Посетители творческих студий чаще всего выбирают танцы, рисование и пение. Наиболее талантливые ученики принимают участие в специально организованных конкурсах и выставках, а также выступают на городских концертах. Кроме того, в рамках творческого направления открыт специальный курс «Искусство жить», посвященный моде и стилю.

Самым же популярным среди москвичей старшего возраста стало направление «Обучение и развитие», в которое входят уроки английского языка, курсы компьютерной грамотности и занятия в рамках образовательного проекта «Серебряный университет».

Летом регулярные занятия проходили в 28 городских парках. Здесь же организовывали специальные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, концерты и флешмобы. Принять участие в них участники проекта могли как в выходные, так и в будние дни.

Рекорды «Московского долголетия», как и сам проект, уникальны. Среди них самые массовые урок гимнастики цигун и танцевальный флешмоб среди людей старшего возраста, самое масштабное фэшн-шоу моделей старшего возраста, самая длинная в стране коса из колосьев пшеницы и самое большое количество снежинок, созданных за 30 минут.

Такими необычными рекордами достижения москвичи старшего поколения не ограничиваются — как и одним только участием в проекте «Московское долголетие». Так, в сентябре они завоевали 41 медаль на национальном чемпионате «Навыки мудрых» — первом в России соревновании профессионалов по стандартам WorldSkills для специалистов в возрасте от 50 лет.

Крупные достижения есть и у самого проекта. В ноябре «Московское долголетие» вошло в число финалистов международной премии World Smart City Awards в номинации Inclusive & Sharing Cities. Также среди лучших оказались проекты из Испании, США, Мексики и Бразилии. Всего же в конкурсе участвовали 57 стран.

Чтобы присоединиться к «Московскому долголетию», необходимо прийти с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича в любой центр социального обслуживания, МФЦ, поликлинику или другое учреждение, которое участвует в проекте.