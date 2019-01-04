РИАМО - 4 янв. Полиция расследует кражу из квартиры на Шмитовском проезде в Москве, неизвестный похитил ювелирные украшения более чем на 1 миллион рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне утром в службу «02» поступило сообщение от женщины 1984 года рождения о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что ночью неизвестный через открытую дверь проник в квартиру по адресу: Москва, Шмитовский проезд, 28, где совершил кражу ювелирных изделий, принадлежащих потерпевшей, скрылся. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.