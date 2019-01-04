РИАМО - 4 янв. Центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития, а также еще нескольких ведомств в этом году переедут в помещения здания правительственного комплекса, расположенный в деловом центре «Москва-Сити», сообщается на сайте правительства РФ.

Правительством России организована работа по созданию правительственного комплекса для совместного размещения ряда федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.

«В рамках этой работы правительством согласовано предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении центральных аппаратов этих министерств, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества <…>в помещениях здания правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», по адресу: Пресненская набережная, дом 10, строение 2», - говорится в сообщении.

Также в здание правительственного комплекса переедут центральные аппараты Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, федерального автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» и федерального казенного учреждения «Центр поддержки», подведомственного Минэкономразвития.

«Указанные министерства и ведомства переедут в это здание в 2019 году», - добавляется в материале.

Также Сбербанк к концу 2021 года переедет в новую штаб-квартиру в районе столичного делового центра «Москва-Сити».

Кроме того, в деловой центр переедут столичные власти. Позитивный экономический эффект от переезда части городских структур в «Москва-Сити» составляет 33 миллиарда рублей, в эту сумму входит доход от продажи зданий, освобожденных в результате переезда, экономия на ремонте старых зданий и другие затраты.

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