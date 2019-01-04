РИАМО - 4 янв. В традиционном фестивале аэростатов «Яблоки на снегу», который стартует 5 января в подмосковном Дмитрове, ожидается порядка 30 участников, сообщил РИАМО в пятницу один из организаторов мероприятия.

«В последние годы количество участников заметно увеличилось (около 30), и городская площадь не может вместить всех желающих. Но аэростату не нужно аэродромов, достаточно заснеженного поля, и на нем вырастут разноцветные «яблоки». Теперь жители и гости Дмитровского городского округа могут увидеть Деда Мороза в корзине воздушного шара, а некоторым даже посчастливиться получить подарки от него», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что аэронавты тоже получат подарки от Деда Мороза, но для этого воздухоплавателям необходимо выполнить одно или несколько спортивно-зрелищных заданий.

Аэронавты совершат один полет в период рождественских праздников, в наиболее подходящую погоду. В этом году воздухоплаватели решили провести Рождественскую фиесту сразу в нескольких регионах России, если позволит погода, то в один день.

Собеседник отметил, что первая Рождественская фиеста состоялась в 2006 году. Аэронавтам наскучило обычное празднование Нового года и нескольким активистам пришла идея, встретится с друзьями в полете.

Завершится фестиваль «Яблоки на снегу» 14 января.

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