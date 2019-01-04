РИАМО - 4 янв. Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован из Франции, сообщается на сайте СК РФ.

«Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, 174.1 УК РФ, статьей 160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям региона, а также легализовали денежные средства.

Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма ущерба, причиненного бюджету Подмосковья в результате противоправных действий обвиняемых, составляет более 14 миллиардов рублей.

В ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Республику Финляндия. В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова. Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без ее участия.