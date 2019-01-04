РИАМО - 4 янв. Власти Москвы проводят реконструкцию спортивного зала «Дружба» в «Лужниках», где уже полным ходом идут работы по капитальному ремонту и строительству теннисного центра для круглогодичных занятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Делаем реконструкцию спортивного зала «Дружба» в «Лужниках». Это один из самых ярких объектов Олимпиады-80. Со временем здание пришло в упадок, но учитывая его историю и оригинальную конструкцию, мы решили его восстановить», - написал Собянин в Twitter-аккаунте.

На своем персональном сайте Собянин напомнил, что в дни чемпионата мира по футболу весь мир восхищался обновленным стадионом «Лужники».

«Но не только главный стадион, почти все остальные спортивные сооружения «Лужников» требуют капитального ремонта или даже полной реконструкции. Универсальный спортивный зал «Дружба» – знаменитая ракушка – тоже пришел в полную негодность», - отметил мэр.

Градоначальник добавил, что капитальный ремонт «Дружбы» сейчас в самом разгаре, на месте старых открытых теннисных кортов, которые работали всего 3-4 месяца в году, сейчас идет строительство теннисного центра для круглогодичных занятий.

После реконструкции «Дружба» станет многофункциональным залом для проведения спортивных мероприятий и концертов. Вместимость в спортивном режиме – 4,1 тысячи человек, в концертном режиме – 4,5 тысячи человек.