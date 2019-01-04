РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В микрорайоне Стрелковский подмосковного Подольска очистили от снега муниципальные дороги в населенных пунктах и подъезды к садовым некоммерческим товариществам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В микрорайоне Стрелковский Подольска 3 января в 19:00 завершалась очистка от снега муниципальных дорог в населенных пунктах и подъездов к СНТ. Управляющей компанией «Стрелковская» проведена работа по удалению сосулек с кровель многоквартирных домов»,- говорится в сообщении.

Также ведутся работы и по расчистке тротуаров в поселке Быково и деревне Федюково. Работы по удалению снега и наледи продолжатся в пятницу.

За три дня января в Московском регионе выпало порядка трети месячной нормы снега, а именно 16 миллиметров.