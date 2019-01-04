РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет с ЦСКА на домашней арене в пятницу в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

По данным календаря матчей, опубликованного на сайте, «Витязь» встретится с московским ХК ЦСКА на домашней ледовой арене в пятницу, 4 января. Игра начнется в 17:00.

Матч будет проходить в Ледовом дворце «Витязь» по адресу: улица Кирова, дом 63А в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.