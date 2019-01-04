РИАМО - 4 янв. Благодаря работе по проведению экспертизы проектной документации за 2018 год на 18,4% снижена сметная стоимость строительства объектов, финансируемых из бюджета Москвы, это позволило сэкономить 123,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В Москве активно ведется работа по экспертизе проектной документации, которая включает анализ и сметных решений по объектам горзаказа. Для повышения эффективности расходования бюджета на строительство экспертами проверяется полнота и достаточность смет, их соответствие техническим решениям в проектах», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом году рассмотрено 8223 комплекта проектной документации по реализуемым городским проектам: жилым домам, поликлиникам и больницам, образовательным и спортивным учреждениям, объектам дорожно-транспортной инфраструктуры и метрополитена, благоустройства и многому другому.

«В результате проведения экспертизы проектов достигнута экономия бюджета в 123,5 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на строительство других социально значимых объектов», - отметил Хуснуллин.

Он также напомнил, что за последние восемь лет в результате экспертизы строительных проектов сэкономлено 730,3 миллиарда рублей.

«В ближайшие годы эффективность расходования бюджетных средств на строительство будет только расти, с учетом внедрения в Москве, как пилотном регионе, технологии BIM - информационного моделирования на всем жизненном цикле объекта», - заключил Хуснуллин.