РИАМО - 4 янв. В деревне Верейка городского округа Егорьевск в ходе конфликта мужчина убил свою мать, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 1 января в 13:30 из своей квартиры дома на улице Комсомольской в деревне Верейка городского округа Егорьевск бригадой скорой помощи доставлена и госпитализирована женщина 1949 года рождения, которая 3 января в 13:15 скончалась.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД сын погибшей 1976 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

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