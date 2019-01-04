РИАМО - 4 янв. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал разобраться с делом бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве и растрате.

«Уже не верилось, что Франция выдаст Кузнецова. Но все же справедливость восторжествовала. Теперь будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программе», — написал Бастрыкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что «прокуратура РФ в свое время дело Кузнецова благополучно приостановила, что и позволило ему благополучно покинуть пределы РФ». Дело было возобновлено только в 2010 году, когда СК РФ был отделен от прокуратуры и стал самостоятельным ведомством.

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В судебных слушаниях принимал участие представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова. Декрет о его выдаче подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года.

Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче.

3 января в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола Кузнецов был экстрадирован в Россию.