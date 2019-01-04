РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в пятницу с раннего утра приступили к очистке от снега дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По состоянию на 3 января на 19:00 в микрорайоне Климовск было очищено от снега 90% дворовых территорий, по оставшимся начнутся работы с раннего утра в пятницу. Подходы к подъездам расчищены у 100% домов», - говорится в сообщении.

Все дороги регионального и местного значения уже расчищены от снега, однако, из-за припаркованных автомобилей есть сложности с расчисткой парковочных карманов на муниципальных дорогах и на внутридомовых территориях.

«Работы по очистке крыш от сосулек и наледи проводятся согласно составленному МУП «СЕЗ» графику. МБУ «Подольский комбинат благоустройства» запланированы работы по расчистке территории от снега в ночную смену», - поясняется в материале.

По данным территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск, ГБУ «Мосавтодор» для уборки территории выделено 15 единиц техники, МБУ «Подольский комбинат благоустройства» - пять единиц техники.