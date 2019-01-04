РИАМО - 4 янв. На острове Самуи в Таиланде погиб российский турист, который пытался спасти тонущую в море дочь, сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел 2 января. Российские туристы пошли купаться в море, несмотря на выставленные на пляже красные флажки, которые предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

«Мужчине удалось спасти дочь, однако его самого накрыла большая волна и ударила головой о камни. После этого он умер», - говорится в сообщении.