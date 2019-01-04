РИАМО - 4 янв. Московский метрополитен получил шесть поездов «Москва» за последние две недели 2018 года, теперь в столичном метро 102 состава нового поколения, также инновационные составы впервые появились на Большой кольцевой линии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На Таганско-Краснопресненской линии следуют 48 поездов «Москва», на Калужско-Рижской — 21, на Филевской — 27 (инновационные составы на этой ветке полностью заменили поезда серии «Русич»). Парк Филевской линии удалось обновить всего за полгода — первые поезда «Москва» начали курсировать здесь с июля. Еще два состава находятся в резерве — их используют для обучения машинистов», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо этого, четыре «Москвы» находятся в депо «Солнцево». Поезда этой серии начали перевозить пассажиров по Солнцевской и Большой кольцевой линиям (БКЛ) в день открытия станции «Савеловская» БКЛ. Обновление подвижного состава московского метро продолжится в этом году.

Впервые поезда «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии подземки — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. А весной 2018 года инновационные составы появились на Калужско-Рижской линии.

Там сделали сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.

Кроме того, в вагонах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Новые составы на 15% вместительнее. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки в метро стали комфортнее.