РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость и соблюдение правил перевозки детей в январе, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник 8 батальона ДПС.

«В целях профилактики и предупреждения снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 4, 11, 18 и 25 января 2019 года на территории обслуживания 8 батальона ДПС, в том числе и в Подольске, будет проводиться профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей.»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, работа по данному направлению будет осуществляться группами нарядами методом тотальной проверки.

Он отметил, что для пресечения нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения 5, 12, 19 и 26 января будет проводиться и оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. За невыполнение водителями требований перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.