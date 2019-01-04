РИАМО - 4 янв. Погода в Рождество в Московском регионе будет на 4-5 градусов ниже нормы, столбик термометра опустится почти до минус 20 градусов, но уже к началу рабочей недели холод ослабеет, сообщил РИАМО в пятницу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Холодный воздух начнет поступать в Московский регион уже 5 января, в ночь на Рождество ожидается минус 15-17 градусов, в регионе до минус 20 градусов. Это ниже средних многолетних значений на 4-5 градусов. Но уже к началу рабочей недели потеплеет», - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что днем в Рождество ожидается минус 13-14 градусов.

Рождество Христово – один из главных христианских церковных праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа (отмечаемый православными 25 декабря по старому стилю или 7 января по новому, а остальными верующими – 25 декабря). В рождественскую ночь в храмах проходят торжественные богослужения в ознаменование этого события, в которых принимают участие миллионы людей.