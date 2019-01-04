РИАМО - 4 янв. У станции столичного метро «Выхино» из-за закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии пассажирам за 2 часа раздали около 200 стаканов горячего чая, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«У станции «Выхино» мосметро раздает горячий чай. За 2 часа пассажирам раздали около 200 стаканчиков с горячим напитком. Акция действует во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии ежедневно с 8 до 19 часов по 8 января», - говорится в сообщении.

Закрытие одних из самых востребованных станций Таганско-Краснопресненской линии необходимо для расширения метрополитена. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Во время удлиненного технологического «окна» строители подключат оборудование строящихся станций Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метро. Открытия новых станций ожидают 800 тысяч москвичей – жители районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городского поселения Люберцы Московской области.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 05:30.

Также Московский метрополитен организовал раздачу горячего чая около станции «Щелковская» из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии.