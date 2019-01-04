РИАМО - 4 янв. Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан является также подданным Великобритании и Канады, сообщает Газета.ru.

«Сотрудники посольства США в Москве связывались со своими британскими коллегами, чтобы проинформировать их о задержании Уилана, а также уточнить его статус в качестве подданного Британии», - говорится в сообщении со ссылкой на The Times.

Представитель британского МИДа подтвердил, что страна подала запрос на доступ к задержанному в России британцу после получения просьбы о помощи, однако не стал называть его имени.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Уилан также является гражданином Канады. Российские власти называли его только гражданином США.

В Москве 28 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали гражданина США Пола Уилана. В его отношении следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

Лефортовский суд Москвы избрал Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что его брат приехал в Москву на свадьбу.