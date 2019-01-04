Новогодние каникулы – самое время открыть сезон катания на коньках для тех, кто еще не успел это сделать. Корреспондент РИАМО составила гид по открытым каткам Москвы в зимнем сезоне 2019 и узнала, сколько стоит входной билет и прокат, читайте в материале РИАМО.

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«Город зимы» на ВДНХ

В рамках большого зимнего проекта «Город зимы» на ВДНХ открылось сразу два катка, площадь искусственного льда здесь считается самой большой в Европе. Одну ледовую площадку залили вокруг макета ракеты «Восток» на площади Промышленности, вторую – между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Каток «Ракета» площадью 8,6 тысячи квадратных метров вмещает 2 400 посетителей, здесь есть возможность взять в аренду коньки и специальную защиту. Для детей предлагают арендовать фигуру-помощника, который поможет уверенно стоять на коньках и не упасть. Каток «Цветник» в 4,5 тысячи квадратных метров вмещает до 1 тысячи человек одновременно. Эта площадка предназначена для новичков и людей, предпочитающих неспешное катание. Рядом есть 900-метровый ледовый «лягушатник» для детей: безопасное катание со сверстниками гарантировано. Также в «Городе зимы» работает японский снежковый тир «Юкигассен» и крытая площадка для керлинга, где освоить модную игру могут все желающие. Вплоть до марта на катке проводятся развлекательные и спортивные мероприятия.

Время работы: с 10:00 до 13:30, с 14:30 до 16:30, с 17:30 до 23:00, понедельник - выходной. Между сеансами лед чистят и полируют.

Стоимость: от 150 до 200 рублей – детский билет, от 250 до 450 рублей (в зависимости от сеанса) – взрослый; скидки для льготников со вторника по пятницу.

Прокат коньков: 200 рублей за пару.

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«Индустриальный» каток в парке Горького

Каток «Фабрика счастливых людей» в парке Горького после инцидента в новогоднюю ночь, когда обрушилась часть деревянного перехода, возобновил работу со 2 января. В этом сезоне на катке ЦПКиО им. Горького царит индустриальный дух: декорации оформлены в виде деталей заводов и цехов, на территории расположена большая фабричная труба, из которой валит дым. Каток разделен на три зоны, отличающихся скоростным режимом. Здесь же есть детский каток и коробка для хоккеистов, так что любительским фигурным катанием не ограничиваются. Изюминка катка – светящиеся лезвия коньков и необычные неоновые шнурки на женских парах. У посетителей есть возможность получить урок от инструктора, индивидуальное занятие обойдется в 1500 рублей за час.

Время работы: с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00; понедельник – выходной.

Стоимость: в выходные и праздничные дни взрослый билет на первый сеанс стоит 550 рублей, детский – 250 рублей; на второй сеанс взрослый билет – 650 рублей, детский – 300; по будням – дешевле. В стоимость включена аренда ячейки хранения. Сайт катка и информация здесь.

Прокат: коньки – 250 рублей в час, комплект защиты – 150 рублей.

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Каток «Лед» в Сокольниках

© сайт парка Сокольники

Каток в парке «Сокольники» всепогодный и радует хорошим покрытием даже в плюсовую температуру. Покататься можно как на своих коньках, так и на арендованных. На территории работает два проката коньков: в кафе «Меркато» и напротив, в павильоне «Улитка». Перекусить и согреться можно, не покидая ледовой площадки. Время работы разбито на двухчасовые сеансы, с техническими перерывами. На территории работает пункт заточки коньков.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 00:00.

Стоимость: выходные и праздничные дни – 400 рублей за сеанс (включая аренду коньков), по будням – 300 рублей: заточка – 500 рублей в первый раз и 300 рублей – в последующие.

Прокат: входит в стоимость билета.

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Каток «Гигант» в Сокольниках

Бесплатная площадка для всех любителей фигурного катания. Здесь есть пункт проката коньков, а вот за аренду уже придется заплатить. Взять коньки в аренду можно на базе эстрады «Березки», прокат коньков – без ограничения по времени. На территории есть комната отдыха, где можно погреться, также возле проката расположено уютное кафе.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

Стоимость: бесплатно.

Прокат: 300 рублей за пару коньков, ячейка хранения – 100 рублей, заточка – от 250 рублей.

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Катки в саду «Эрмитаж»

В саду «Эрмитаж» работают две площадки: с натуральным льдом и искусственным покрытием. Дорожки с натуральным льдом проходят через аллеи теневой части сада, общая площадь составляет 4 000 квадратных метров. Искусственный каток поскромнее: площадка в 900 квадратных метров вмещает меньше людей, зато работает в любую погоду. Катание не ограничено по времени, оплатить нужно только вход и аренду оборудования, можно приходить и со своими коньками.

Время работы: понедельник – с 14:00 до 23:00; вторник-пятница – с 12:00 до 23:00;выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.

Стоимость: 250 – 350 рублей.

Прокат: коньки – 200 рублей в первый час и 100 рублей за каждый последующий; «помощник фигуриста» – 250 рублей в час плюс залог 100 рублей; камера хранения – 50 рублей.

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«Серебряный лед» в Измайловском парке

© группа Измайловский парк культуры и отдыха в социальной сети "ВКонтакте" © группа Измайловского Парка культуры и отдыха в социальной сети "ВКонтакте" © группа Измайловский парк культуры и отдыха в социальной сети "ВКонтакте" © группа Измайловский парк культуры и отдыха в социальной сети "ВКонтакте" 1 из 4

Каток «Серебряный лед» находится недалеко от Главного входа в Измайловский парк. Здесь доступно 3300 квадратных метров ледового покрытия со специальной холодильной поддержкой и 8000 квадратных метров натурального льда. Перекусить можно прямо на льду в торговых павильонах с едой и напитками или в кафе в здании проката. В пункте проката посетители также могут воспользоваться теплыми раздевалками, туалетами.

Время работы: будни – с 12:00 до 16:00 и с 17:00 до 22:00; в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 14:00, с 15:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00.

Стоимость: будни – 250 рублей за сеанс, выходные и праздники – 350 рублей, дети до 7 лет – бесплатно, есть скидки для льготников по будням.



Прокат: коньки – 200 рублей/час (залог 1000 рублей); ассистент фигуриста – 200 рублей в час (залог 1000 рублей); заточка коньков – 250 рублей, новых – 400 рублей; ячейка камеры хранения – 50 рублей плюс залог 100 рублей.

«ПреКрасный каток» в парке «Красная Пресня»

© сайт Парка культуры и отдыха "Красная Пресня"

Это уютный и камерный каток около 800 квадратных метров в центре Москвы с видом на «Москву-Сити», созданный в духе Нью-Йоркского катка. По вечерам здесь зажигается подсветка и играет новогодняя музыка. Каток находится прямо у входа в парк. Площадка с искусственным покрытием в парке «Красная Пресня» может функционировать даже при плюсовой температуре. Для детей проводятся групповые и индивидуальные занятия по фигурному катанию. В пункте проката есть теплые раздевалки и автоматы с напитками. Посетители катка могут поучаствовать в конкурсе, выложи в Инстаграм новогоднее фото с катка с хэштегом #КатокПреКрасный. Автор лучшего и самого оригинального фото получит бесплатную фотосессию.

Время работы: будни – с 10:00 до 22:00, выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.

Стоимость: от 100 до 300 рублей за час, льготники – бесплатно.

Прокат: 300 рублей – в выходные дни, 200 рублей – в будни.

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«Лаборатория льда» в Воронцовском парке

Вход на каток бесплатный, площадка с искусственным льдом «Лаборатория льда» работает ежедневно с 10:00 до 22:00. На территории катка есть отапливаемая раздевалка, павильон с горячими напитками и свежей выпечкой.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

Стоимость: бесплатно.

Прокат: 200 рублей за первый час катания, 100 рублей – в последующие. Заточка коньков обойдется в 250 рублей.

Каток в парке «Останкино»

Площадка с искусственным покрытием в Останкинском парке возле стадиона работает бесплатно. Прийти сюда можно ежедневно с 10:00 до 23:00.

Время работы: с 10:00 до 23:00.

Стоимость: бесплатно.

Прокат: 250 рублей в час, заточка – 250 рублей, шкафчик – 100 рублей.

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Каток в парке «Фили»

В парке работает каток с искусственным льдом. Покататься здесь можно бесплатно, если прийти со своими коньками. Также на территории работает пункт проката, есть раздевалка, пункт питания и туалеты.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00; по пятницам и субботам с 17:00 до 20:00 – ледовые дискотеки.

Стоимость: бесплатно.

Прокат: 300 рублей в час за коньки, шкафчик – 100 рублей, заточка коньков – 300 рублей.

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