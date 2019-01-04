РИАМО - 4 янв.Муниципальные управляющие компании помогли региональному оператору «МСК-НТ» в организации вывоза мусора с мусоросборочных площадок Подольска, где сложилась критическая ситуация, сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«Практически в ручном режиме вместе с муниципальными управляющими компаниями оказывали содействие региональному оператору «МСК-НТ» в организации вывоза мусора с мусоросборочных площадок нашего округа. Ситуация сложилась критическая», - написал Пестов в Instagram.

К 19:00 3 января работы по вывозу осуществлены в поселке МИС, поселке Романцево, поселке Лесные Поляны, селе Сынково, деревне Александровка, деревне Лопаткино, деревне Валищево, поселке Железнодорожный, поселке Молодежный, деревне Гривно и продолжались в других микрорайонах до 23 часов.

В свою очередь руководитель Чеховского филиала регионального оператора ООО «МСК-НТ» Сергей Царев проинформировал Пестова и представителей местных СМИ об усилении техникой территорий городского округа в целях вхождения в график вывоза твердых коммунальных отходов с территории Подольска, представил план работы по вывозу мусора на предстоящие двое суток.

Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Во всех муниципалитетах устанавливаются дополнительные контейнеры двух видов – синего и серого цветов. В первые выбрасываются полимеры, бумага, металл, стекло, которые пойдут на сортировку для получения вторсырья. Во вторые – пищевые и растительные отходы, которые будут обезвреживаться.

Разные виды отходов вывозят разные автомобили: «чистые» отходы забирает синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.