РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в частном доме на улице Орджоникидзе в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 4 января в 01:25 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Орджоникидзе, дом 7. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 05:42»,- говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.