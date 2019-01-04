РИАМО - 4 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей Подмосковья провести время на ярмарках и катках в Одинцове, Сергиевом Посаде, Солнечногорке, Красногорске и других муниципалитетах.

«В Одинцове, Сергиевом Посаде, Солнечногорке, Красногорске и других муниципалитетах работают ярмарки и катки, проходят праздничные программы на центральных площадях. Отличный повод выбраться на улицу в эти долгие выходные. Всех ждем!» - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

В Красногорске проходит центральная новогодняя ярмарка Подмосковья. На ярмарке представлена продукция 45 производителей региона. Стенды оформлены в виде небольших деревянных шале, где посетители могут приобрести изделия народных промыслов, павловопосадские платки, шкатулки, варежки, изделия из гжели, новогодние игрушки, продукты.

В регионе реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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