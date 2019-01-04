РИАМО - 4 янв. В Москве снежный покров впервые за 20 лет превысил норму почти в два раза, сейчас он составляет 38 миллиметров, сообщил РИАМО в пятницу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Запасы снега в Москве выше нормы практически в два раза. Высота снежного покрова составляет 38 миллиметров, обычно в этих числах января снежный покров составляет в столице 20-21 миллиметр, к тому же последние 20 лет зима малоснежная в Москве», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что с начала января в регионе выпала треть месячной нормы осадков.