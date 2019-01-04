РИАМО - 4 янв. За три дня января в Москве и Подмосковье выпало порядка трети месячной нормы снега, а именно 16 миллиметров, сообщил РИАМО в пятницу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».



«В Москве вчера днем выпало 3 миллиметра осадков, ночью - 5 миллиметров, самое большое количество снега выпало в Павловском Посаде - 11 миллиметров. Таким образом с начала месяца в регионе выпало 16 миллиметров снега при норме 52 миллиметра, то есть треть», - сказал собеседник агентства.



Он также добавил, что больших осадков в пятницу днем ждать не стоит. В Москве может выпасть 1-2 миллиметра в течение дня.

Также на 3 января снежный покров достиг 28 сантиметров. Снежным лидером Подмосковья стал Серпухов, там высота снежного покрова составляет 38 сантиметров.