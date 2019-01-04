РИАМО - 4 янв. Рано утром в столичном районе Хорошево-Мневники загорелся дом с хозпристройками, пожар потушили примерно за 1, 5 часа, сообщается на сайте московского главка МЧС России.

«4 января 2019 года в 06:08 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Терехово, дом 80, Хорошево-Мневники, где происходило возгорание деревянного одноэтажного дома с хозпристройками общей площадью 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации возгорания. Принятыми мерами в 06:55 возгорание локализовано, в 07:37 ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.