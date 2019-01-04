РИАМО - 4 янв. У станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро начали раздавать пассажирам горячий чай, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Мы будем раздавать чай в течение пяти дней закрытия юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии. По опыту работы такого дополнительного сервиса в предыдущие закрытия можно утверждать, что напиток будет востребован среди пассажиров. Например, только в первый день закрытия этого же участка в марте 2018 года на станции «Выхино» мы раздали более 310 литров чая», - говорится в сообщении.

Сотрудники метро организовали раздачу горячего чая около станции «Выхино», рядом с которой курсируют компенсационные автобусы КМ до закрытого участка «Котельники» - «Лермонтовский проспект». Горячий напиток пассажирам будут раздавать бесплатно каждый день с 4 по 8 января с 08:00 до 19:00.

Закрытие одних из самых востребованных станций Таганско-Краснопресненской линии необходимо для расширения метрополитена. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Во время удлиненного технологического «окна» строители подключат оборудование строящихся станций Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метро. Открытия новых станций ожидают 800 тысяч москвичей – жители районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городского поселения Люберцы Московской области.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 05:30.

Также Московский метрополитен организовал раздачу горячего чая около станции «Щелковская» из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии.