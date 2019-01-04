РИАМО - 4 янв. С 1 по 3 января с территории Воскресенского кластера в Подмосковье, включающего в себя восемь муниципалитетов, региональный оператор вывез 600 КамАзов с мусором, сообщается в Instagram-аккаунте министерства ЖКХ Московской области.

«За первые три дня нового года регоператор вывез из Воскресенского кластера более 50 тысяч кубометров отходов. Если перевести это в более понятные единицы - представьте себе 600 КамАзов. Все сотрудники работают практически в круглосуточном режиме: первые машины сегодня (3 января – ред.) вышли на рейс до 5 утра, а заканчивается работа далеко за полночь», - говорится в сообщении.

Но есть небольшие проблемы, например, припаркованные у контейнерных площадок машины, хотя парковка ближе, чем на 2,5 метра от контейнерной площадки, запрещена.

«Особенно часто эта проблема наблюдается в Раменском и Люберцах, городах, где и так проблем хватает - именно там больше всего проблем с брошенным вывозом мусором», - уточняется в материале.

С 1 января 2019 года единый региональный оператор Воскресенского кластера «ЭкоЛайн-Воскресенск» комплексно приступил к выполнению своих обязанностей по организации сбора, транспортирования, обработки и размещения твердых коммунальных отходов. Воскресенский кластер включает в себя: Раменский и Воскресенский районы, городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Егорьевск, Шатура и Рошаль.

С 1 по 8 января с 08:00 до 21:00 работает горячая линия регионального оператора – 8-800 511-76-72 (звонок бесплатный). Также на сайте компании можно заполнить заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и ознакомиться с формами типовых договоров.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.