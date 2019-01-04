РИАМО - 4 янв. Пожарные ликвидировали возгорание складского помещения в столице, никто не пострадал, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«3 января 2019 года в 21:20 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Цветочный, дом 2, где происходит возгорание деревянного обрешетника одноэтажного складского здания общей площадью 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации возгорания.

Принятыми мерами в 21:49 возгорание локализовано, в 21:57 ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.