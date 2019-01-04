РИАМО - 4 янв. МЧС рекомендовало жителям Подмосковья воздержаться от поездок на личном автомобиле в связи с сильным снегом утром в пятницу, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час 4 января в Московской области наблюдается сильный снег, явление сохранится до 11:00. Воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте», - говорится в сообщении.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то жителям Подмосковья рекомендовали приготовиться к отключению электроэнергии. Машину посоветовали поставить в гараж, при отсутствии гаража ее следует припарковать вдали от деревьев.

Пешеходам на улицах рекомендовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Также МЧС призвало остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.