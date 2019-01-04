РИАМО - 4 янв. Автомобиль загорелся на улице Митинской в столице, из него спасли двух человек, сообщается на сайте столичного главка МЧС России по Москве.

В пятницу в 02:02 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Митинская, дом 33, корпус 2, где происходило возгорание моторного отсека автомобиля на площади 2 квадратных метра.

«Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения в 02:16 ликвидировали возгорание .

Из автомобиля спасены 2 человека и переданы для осмотра наряду скорой помощи», - говорится в сообщении.

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