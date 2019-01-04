РИАМО - 4 янв. Комфортная погода со снегом ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, температура днем будет около минус 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Влияние циклона сегодня днем значительно ослабеет. Небольшой снег будет преимущественно в первой половине дня и лишь местами. Максимальная температура в столице составит минус 4-2 градуса, по области - минус 7-2 градуса», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормального. Относительная влажность воздуха будет около 80%. Ветер слабый.

«Такая погода вполне комфортная, что благоприятно для большинства, и не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Лишь высокая влажность воздуха может спровоцировать обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата», - предупреждают синоптики.