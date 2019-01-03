РИАМО - 3 янв. Российская спортсменка Наталья Непряева заняла второе место в женской гонке преследования на этапе «Тур де Ски», сообщает Газета.ru.
В немецком Оберстдорфе в рамках этапа престижной многодневки «Тур де Ски» проходила женская гонка преследования на 10 километров.
«Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место. Другая россиянка Юлия Белорукова пришла к финишу четвертой», - говорится в сообщении.
На финишной прямой Белорукова пошла на обгон американки Диггинс, результат определили по фотофинишу.
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