РИАМО - 3 янв. В медучреждение доставили пьяного мужчину с ссадинами на голове и нарушением мозгового кровообращения с Кутузовского проспекта столицы, его госпитализировали в реанимационное отделение, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«2 января в 13:43 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 10:47 от дома 88 по Кутузовскому проспекту с острым нарушением мозгового кровообращения по геморрагическому типу, ссадинами мягких тканей лица и головы, в состоянии алкогольного опьянения мужчины 1988 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проверку по данному факту проводит следователь.