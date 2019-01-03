РИАМО - 3 янв. Российский телеведущий Иван Ургант встретил Новый год, побрившись налысо, фотографию в новом имидже он опубликовал в Instagram, сообщает Газета.ru.

В посте ведущий разместил снимок, на котором показал голубой велосипед, который ему подарила его супруга. На фотографии у ведущего новая прическа – Ургант побрился налысо.

«Представляете, ждал меня под елкой…», — написал обновленный Ургант о подарке жены.