РИАМО - 3 янв. В столицу в четверг доставили экстрадированного из Франции бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов правительства региона Алексея Кузнецова, сообщается на сайте МВД РФ.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола и ФСИН России в Москву доставлен Алексей Кузнецов, обвиняемый в совершении десяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, и девяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 174.1 УК РФ», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В судебных слушаниях принимал участие представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова. Декрет о его выдаче подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года.

Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче.

В четверг в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола Кузнецов экстрадирован в Россию.