РИАМО - 3 янв. На северо-востоке столицы в реанимационное отделение доставили мужчину с колотым ранением груди, данное ранение ему нанес неизвестный, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«2 января в 14:42 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 14:19 с адреса: Москва, Гостиничный проезд, дом 2, с проникающим колото-резаным ранением груди мужчины 1982 года рождения, который был доставлен в реанимационное отделение медучреждения, откуда впоследствии самовольно ушел», - сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что 2 января в 13:00 по адресу: Москва, Гостиничный проезд, дом 2, неизвестный неустановленным предметом причинил указанное ранение пострадавшему и скрылся.

Он уточнил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».