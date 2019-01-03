РИАМО - 3 янв. В столице арестовали задержанного по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщает РИА Новости.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей… Сегодня я направил апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения. Я прошу отпустить его под залог, размер которого предлагаю определить суду», - сказал адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Он уточнил, что залог смогут внести родственники арестованного американца. Также возможен вариант, что Уилану хватит его собственных средств.

В Москве 28 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали гражданина США Пола Уилана. В его отношении следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что его брат приехал в Москву на свадьбу.