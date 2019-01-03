РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. На территориях городского округа Подольск 3 января продолжили уборку и вывоз снега, в микрорайоне Лаговский расчистили все населенные пункты, в Львовском работы продолжаются, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На территории микрорайона Лаговский расчищены от снега все сельские населенные пункты. Продолжаются работы по очистке от снега поселков Молодежный, Железнодорожный, Радиоцентра Романцево, МИС, села Сынково. Работают три трактора и одна комбинированная дорожная машина подрядной организации ООО «ЭкоНадежда», - говорится в сообщении.

Управляющая компания «Лаговское» для уборки снега направила две единицы техники и 21 дворника, ведутся работы по расчистке входных групп у домов и удалению сосулек и наледи в поселке Романцево. Все подходы к домам расчищены и находятся в нормативном состоянии.

В микрорайоне Львовский на региональных дорогах работают две комбинированных дорожных машины и два трактора «Беларусь». За содержание муниципальных автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных карманов отвечает ООО «ЭкоНадежда», с утра уборку проводят два трактора и четыре сотрудника, работа продолжается.

За уборку дворов, входных групп многоквартирных домов, очистку кровель от наледи и сосулек отвечает управляющая компания ООО «Комтех», для работы у них есть автовышка ГАЗ, трактор «Беларусь» и маленький трактор JCB, а также 10 сотрудников.