РИАМО - 3 янв. Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, сообщает Газета.ru.

«Падение связано со снижением цены акций Apple на фоне данных о возможном уменьшении выручки компании из-за падения спроса на американскую технику в Китае», - уточняется в сообщении.

Также понизился индекс S&P 500 на 2,4%. А индекс Nasdaq Composite потерял 2,8% по итогам торгов.

Ранее компания Apple сократила прогноз по выручке из Китая из-за «торговой войны» президента США Дональда Трампа.