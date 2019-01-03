РИАМО - 3 янв. Пассажирам московского метро раздали порядка 10 тысяч листовок об изменениях движения транспорта в районах закрытых станций метро Арбатско-Покровской линии и станций на Таганско-Краснопресненской линии, которые закроют с 4 января, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров метро раздали почти 10 тысяч листовок об изменениях движения в районах закрытых станций метро Арбатско-Покровской линии и Таганско-Краснопресненской линии», - говорится в сообщении.

Для информирования пассажиров около закрытых станций участка Арбатско-Покровской линии от «Курской» до «Щелковской» со 2 по 8 января дежурят почти 70 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров. С помощью громкоговорителей они предупреждают о закрытии участка Арбатско-Покровской линии и раздают листовки.

Станции Арбатско-Покровской линии временно закрыты со 2 по 8 января для модернизации инфраструктуры. Проведение работ необходимы для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена.

Также с 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена.